Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit Sachschaden

Alheim (ots)

Am Freitag (10.02.), 14.38 Uhr, kam es in der Gemarkung Alheim-Baumbach, Bundesstraße 83, Einmündung nach Baumbach, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Rotenburg mit seinem Audi A 6 und eine 23-jährige PKW-Fahrerin aus Stemwede (Ostwestfalen) mit ihrem Audi A 3 befuhren in genannter Reihenfolge die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Heinebach. An der Einmündung nach Baumbach wollte der Rotenburger nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende PKW Fahrerin fuhr mit ihrem A 3 auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 4.000,- Euro.

gef. Lotz, PHK, Polizeistation Rotenburg an der Fulda

