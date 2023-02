POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Hünfeld (ots) - Am Freitag (10.02.2023) kam ein 32-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Fulda gegen 19.15 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz am Niedertor in Hünfeld aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Durch den Sturz zog sich der Fahrzeugführer schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An dem E-Scooter Segway Nineboot entstand kein Sachschaden. Um den genauen ...

