Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Schaum auf Gewässer an der Ennepetalsperre

Breckerfeld (ots)

Datum: 15.01.2023/ Uhrzeit: 12:02 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: Ennepetalsperre/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Alarmierung der Feuerwehr Breckerfeld am Sonntagmittag zu einer Gewässerverschmutzung an der Ennepetalsperre. An einem Zulauf der Ennepetalsperre hatte sich ein größerer Schaumteppich auf dem Gewässer gebildet. Nach Rücksprache mit der unteren Wasserbehörde EN-Kreis wurde der PH-Wert an diversen Stellen um den Bereich gemessen. Hier wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Weitere Tests wurden ebenfalls ohne Befunde durchgeführt. Auf Grund der Messergebnisse konnte eine Gefahr für die Umwelt ausgeschlossen werden. Es handelte sich nach Angaben der Behörde um einen natürlichen Prozess, der im Zusammenhang mit den starken Niederschlägen der vergangenen Tage zu der Bildung eines Schaumteppichs führte. Somit konnte der Einsatz nach ca. 2 Stunden ohne weitere Maßnahmen beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell