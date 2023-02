Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwer verletztem E-Scooter Fahrer

Hünfeld (ots)

Am Freitag (10.02.2023) kam ein 32-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Fulda gegen 19.15 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz am Niedertor in Hünfeld aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Durch den Sturz zog sich der Fahrzeugführer schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An dem E-Scooter Segway Nineboot entstand kein Sachschaden. Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

