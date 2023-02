Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle und eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg

Fulda (ots)

Niederaula. Am Montag (30.01.) um 22:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Hildesheim mit seinem Transporter die B62 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Breitenbach/H- OT Niederjossa. Hinter ihm fuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitenbach/H. In Höhe der Einmündung zu einem Firmengelände holte der Fahrer des Transporters nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen weiter aus um in dieses einzubiegen. Hierbei kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000,00 Euro. Heringen. Am Dienstag (07.02.) zwischen 9 Uhr bis 16 Uhr kollidierte ein unbekannter Fahrer beim Ausparken aus einer Parklücke in der Liebigstraße Höhe Hausnummer 27, Wölfershausen mit einem dort abgestellten Pkw, grauer Opel Astra, eines 52-jährigen Fahrers aus Heringen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Bad Hersfeld. Am Donnerstag (09.02.) um 11:25 Uhr befuhren ein 87-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 51-jähriger Pkw-Fahrer, ebenfalls aus Bad Hersfeld hintereinander die Dippelstraße aus Richtung Meisebacher Straße kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Der 87-jährige Fahrer beabsichtigte auf Höhe der Hausnummer 15 mit seinem Fahrzeug zu wenden, um in die entgegengesetzte Richtung zurückzufahren. Hier fuhr der 51-jährige aus bislang unbekannter Ursache dem vorausfahrenden auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell