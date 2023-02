POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Rotenburg/Fulda

Fulda (ots) - 1. Fulda - Ein 71-jähriger Krad-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch, (08.02.) leicht verletzt. Ein 63-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 14.55 Uhr in Fulda die Sturmiusstraße in Richtung Kurfürstenstraße und wollte in diese einfahren. Der Krad-Fahrer befuhr die Kurfürstenstraße in Richtung Bahnhof. Um eine Kollision mit dem BWM zu verhindern, machte er eine Vollbremsung. Hierbei kam er ...

