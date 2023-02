Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: L 3171 - Unfall mit leichtverletzter Person

Hünfeld (ots)

Am Donnerstag (09.02.2023) kam es um 06.38 Uhr auf der Landesstraße 3171, zwischen Hünfeld und der Bundesstraße 84, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 28-jähriger Pkw-Führer aus Hünfeld befuhr mit seinem Pkw die K 131, aus Richtung Großenbach, in Richtung L 3171. Eine 61-jährige Pkw-Führerin, ebenfalls aus Hünfeld, befuhr mit ihrem Pkw die L 3171, aus Richtung Hünfeld, in Fahrtrichtung B 84. An der Einmündung der K 131 auf die L 3171, hatte der 28-jährige die Vorfahrt der 61-jährigen zu gewähren. Nach ersten Erkenntnissen übersah dieser jedoch die Vorfahrtberechtigte und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die 61-jährige leicht verletzt wurde. Der Pkw der 61-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.500 Euro.

Fabel, PHK - Polizeistation Hünfeld

