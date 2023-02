Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (08.02.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Ein 37-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 18.20 Uhr in Fulda den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Pacelliallee Ecke Ignaz-Komp-Straße und wollte nach rechts in den fließenden Verkehr der Pacelliallee einfahren. Hierzu musste er sein Fahrzeug anhalten. Eine hinter ihm befindliche 80-jährige Mercedes-Fahrerin wollte nach links auf die Pacelliallee einfahren und fuhr an dem stehenden VW vorbei. Hierbei touchierte sie mit der rechten Fahrzeugfront das linke Fahrzeugheck des VWs. Anschließend fuhr die Mercedes-Fahrerin rückwärts und übersah das Fahrzeug einer hinter ihr stehenden 25-jährige Opel-Fahrerin. Sie fuhr mit dem linken Fahrzeugheck gegen die rechte Fahrzeugfront des Opels. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rotenburg. Am Dienstagmorgen (07.02.), gegen 8.05 Uhr, befuhren eine 35-jährige Opel-Fahrerin aus Alheim und eine 30-jährige Peugeot-Fahrerin aus Rotenburg die Brücke der Städtepartnerschaften aus Richtung der Bürgerstraße kommend in Richtung "Untertor". Die 30-Jährige fuhr auf den Pkw der Alheimerin auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro. Die 35-jährige Fahrerin und ein im Peugeot mitfahrendes 6-jähriges Mädchen wurden leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Rotenburg kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

