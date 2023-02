Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnhaus - Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsmessanlage

Fulda (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Hünfeld. Unbekannte drangen am Mittwochabend (08.02), gegen 19 Uhr, in der Molzbacher Straße über eine Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Ob etwas aus den Räumlichkeiten gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsmessanlage

Kalbach. Unbekannte beschädigten zwischen Sonntagmittag (05.02.) und Mittwochmorgen (08.02.) eine Radar-/Blitzeranlage an der L3204 in Uttrichshausen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell