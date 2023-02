POL-OH: Nachtragsmeldung zu: Trickbetrüger erbeuten hohe fünfstellige Summe

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Pkw aufgebrochen Bebra. Eine Fensterscheibe eines schwarzen VW Lupo schlugen Unbekannte am Dienstagnachmittag (07.02.), zwischen 15 Uhr und 15.40 Uhr, ein. Anschließend stahlen die Täter eine beige Handtasche samt Inhalt von noch unbekanntem Gesamtwert. Zur Tatzeit stand das Auto - an dem Schaden von rund 300 Euro entstand - in der Hersfelder Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation ...

