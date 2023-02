Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Herzlich willkommen in der Heimat: 29 Neuzugänge im Polizeipräsidium Osthessen - Verstärkung für alle Landkreise

Für Michael Tegethoff war es Premiere. Am Montag (06.02.) begrüßte der neue Polizeipräsident erstmals die Neuzugänge in seinem Präsidium.

Mit der Versetzung nach Osthessen haben die 24 Vollzugsbeamtinnen und -beamten nun die Möglichkeit, heimatnah ihren Dienst zu versehen. "Sie haben kurze Wege an die Arbeit und nach Hause, was auch gleichzeitig mehr Lebensqualität bedeutet", verdeutlichte Tegethoff. Unter die Polizistinnen und Polizisten mischten sich auch vier Direktversetzte, die nach erfolgreichem Studienabschluss für Sicherheit auf den heimischen Straßen sorgen. Zusätzlich freute sich Tegethoff, fünf Tarifbeschäftigte, die künftig sowohl die Verwaltung, die Polizeistationen als auch den Bereich der IT unterstützen, begrüßen zu können.

In den drei osthessischen Landkreisen werden die neuen Kolleginnen und Kollegen in allen Direktionen mit offenen Armen empfangen. Neben kurzen Wegen sei laut Tegethoff vor allem die Identifikation mit den Menschen und der Region von Vorteil. "Sie kennen Land und Leute, wissen worauf es ankommt. Wir sind hier in Osthessen eine kleine Familie, die in der Bevölkerung Vertrauen und Ansehen genießt. Ich möchte Sie ermutigen als offene und bürgernahe Polizei zur subjektiven und objektiven Sicherheit in unserer Region beizutragen."

Der Polizeipräsident nutzte die Begrüßungsveranstaltung, um alle Neuzugänge persönlich kennenzulernen und sagte: "Ich wünsche Ihnen einen guten Start. Herzlich willkommen in der Heimat."

