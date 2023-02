Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw aufgebrochen - Autoscheibe eingeschlagen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Pkw aufgebrochen

Bebra. Eine Fensterscheibe eines schwarzen VW Lupo schlugen Unbekannte am Dienstagnachmittag (07.02.), zwischen 15 Uhr und 15.40 Uhr, ein. Anschließend stahlen die Täter eine beige Handtasche samt Inhalt von noch unbekanntem Gesamtwert. Zur Tatzeit stand das Auto - an dem Schaden von rund 300 Euro entstand - in der Hersfelder Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoscheibe eingeschlagen

Alheim. Aus einem schwarzen Daimler A 170 entwendeten Unbekannte am Dienstagnachmittag (07.02.), zwischen 16.15 Uhr und 16.20 Uhr, eine Handtasche samt noch unklarem Inhalt. Zunächst hatten die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und so etwa 200 Euro Sachschaden verursacht. Anschließend entnahmen die Langfinger das Diebesgut und flüchteten unerkannt. Zur Tatzeit stand das Auto im Bereich eines Friedhofs in der Sterkelshäuser Straße in Baumbach. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

