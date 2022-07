Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Kind bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten vierjährigen Kind kam es am Mittwoch gegen 18:15 Uhr in der Benzstraße in Weil der Stadt. Eine 27-jährige Kia-Lenkerin befuhr die Benzstraße in Richtung Josef-Beyerle-Straße. Auf Höhe einer Flüchtlingsunterkunft stellte sie vor einem geparkten Lastwagen drei Kinder am Fahrbahnrand fest. Nachdem sie diesen zur Hälfte passiert hatte, rannte ein Kind unvermittelt vor dem Lkw hervor und auf die Straße. Mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten, wollte das Kind in Richtung der Unterkunft die Fahrbahn queren. Hierbei kollidierte das Kind mit dem Pkw und es kam zu Fall. Durch den Unfall erlitt das Kind schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

