POL-BOR: Vreden - Autofahrer ohne Führerschein

Ahaus (ots) - Eine Geldbörse haben Unbekannte in einem Schuhgeschäft in Ahaus entwendet. Die Kundin hatte ihre Handtasche kurzzeitig außer acht gelassen. Diesen Moment nutzten Taschendiebe mutmaßlich aus. Zu dem Geschehen an der Coesfelder Straße kam es am Mittwoch gegen 14.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor ...

