POL-BOR: Gronau-Epe - Stromkabel entwendet

Bahnhof Reken (ots) - Leichte Verletzungen hat eine 40-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Bahnhof Reken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 24-Jährige hatte gegen 07.20 Uhr den Klein Rekener Weg in Richtung Frankenstraße befahren. Dabei übersah die Rekenerin das vor ihr fahrende Auto der ebenfalls in Reken lebenden Frau. Diese wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa ...

