Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Junge prallt mit Rad gegen Wagen

Borken (ots)

Ein unbekanntes Kind ist am Mittwoch in Borken mit seinem Rad gegen ein Auto geprallt. Eine 32-Jährige befand sich gegen 06.45 Uhr mit ihrem Wagen auf dem Parkplatz zwischen Bahnhof und Postweg. Ihren Angaben zufolge querte sie dort den untergeordneten Rad- und Fußweg - auf diesem fuhr ein Junge mit seinem Rad kommend von rechts gegen ihr Auto. Nach einem kurzen Wortwechsel habe sich das Kind entfernt. Das Kind war schlank, circa elf bis zwölf Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare, trug vermutlich ein graues T-Shirt, fuhr ein Mountainbike und war in Begleitung eines etwa Gleichaltrigen unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

