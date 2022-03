Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Autokorso führte am Sonntag ohne nennenswerte Störungen von Moers über Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort, Alpen und Rheinberg bis zum Startort zurück

Wesel (ots)

Abschlussmeldung zur Pressemitteilung KPB Wesel vom 11.03.2022 - 10.57 Uhr

Die angemeldete Versammlung in Form eines Autokorsos setzte sich am Sonntagmittag um 13.30 Uhr Am ENNI-Sportpark in Moers (Rheinkamp) mit ca. 70 teilnehmenden Fahrzeugen in Bewegung. Die Fahrt führte über Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort, Alpen und Rheinberg und endete am Startpunkt in Moers, gegen 16:25 Uhr mit einer kurzen Abschlusskundgebung. Im Verlauf der Veranstaltung stieg die Zahl der teilnehmenden Fahrzeuge zwischenzeitlich auf bis zu 75 Fahrzeuge an. Die Versammlung wurde durch die Polizei begleitet und verlief friedlich und störungsfrei. Da die Veranstaltung an einem Sonntag stattfand kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

