Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: ausgehobener Kanaldeckel am FKP-Stadion

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, um 19:20 Uhr, wurde ein ausgehobener Kanaldeckel in der Georgia Avenue gemeldet. Vor Ort wurde der offene Kanalschacht am Fahrbahnrand gegenüber dem Haupteingang des Stadions festgestellt. Trotz Absuche der Umgebung wurde der Kanaldeckel nicht aufgefunden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

