POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (08.02.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Ein 37-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 18.20 Uhr den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Pacelliallee und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach rechts in den fließenden Verkehr der Pacelliallee einfahren. Hierzu musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Eine hinter ihm befindliche 80-jährige Mercedes-Fahrerin wollte zeitgleich nach links auf die Pacelliallee einfahren und fuhr an dem stehenden VW vorbei. Hierbei touchierte sie aus noch unklarer Ursache mit der rechten Fahrzeugfront das linke Fahrzeugheck des VW. Anschließend fuhr die Mercedes-Fahrerin noch rückwärts und stieß dabei mit einer hinter ihr stehenden 25-jährige Opel-Fahrerin zusammen. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Fulda. Ein weißer Kombi Renault Megane wurde am Mittwoch (08.02.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Renault war gegen 10 Uhr in der Lehnerzer Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Lebensmittelmarktes ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher auf bislang unbekannte Art und Weise die Front des Renault beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder-2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Dienstag (07.02.), gegen 8 Uhr, befuhren eine 35-jährige Opel-Fahrerin aus Alheim und eine 30-jährige Peugeot-Fahrerin aus Rotenburg die Brücke der Städtepartnerschaften aus Richtung der Bürgerstraße kommend in Richtung Untertor. Aus noch unklarer Ursache fuhr die 30-Jährige dabei auf den Pkw der Alheimerin auf. Die 35-jährige Fahrerin und ein im Peugeot mitfahrendes sechsjähriges Mädchen wurden leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Rotenburg kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 9.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (06.02.), in der Zeit von 8:30 Uhr bis 16 Uhr, parkte ein 30-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld einen weißen VW Golf in der Frankfurter Straße Höhe Hausnummer 5 rückwärts in einer Parklücke. In dieser Zeit touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken, den weißen Golf an der Stoßstange vorne rechts. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nach Unfall - Radfahrer gesucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (07.02.), gegen 11:20 Uhr, fuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg an der Fulda von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Friedloser Straße. Plötzlich und unerwartet kreuzte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein unbekannter Fahrradfahrer vom rechten Gehweg kommend - Höhe Friedloser Straße 3 - die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Die 28-Jährige habe den Fahrradfahrer noch angesprochen, woraufhin dieser jedoch aufgestanden sei und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt habe. Ob und wie schwer der Zweiradfahrer bei dem Unfall verletzt wurde, ist derzeit unbekannt. Er kann als männlich, circa 70 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild, weißem Bart und Mütze beschrieben werden. Es entstand zudem Sachschaden am Pkw in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

