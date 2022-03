POL-LB: Schönaich: Raub auf Postfiliale, Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots) - Am vergangenen Samstagnachmittag setzten bislang unbekannte Täter den Holzschuppen eines Ehepaares in der Keplerstraße in Aidlingen-Dachtel in Brand. Der oder die Täter entzündeten hierzu gegen 14:15 Uhr ein Feuer am Sockel der Außenwand des Schuppens. Glücklicherweise entdeckten Spaziergänger den Brand rechtzeitig und alarmierten die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Kräften anrückte. ...

