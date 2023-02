POL-OH: Nachtragsmeldung: Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsmessanlage

Fulda (ots) - Einbruch in Wohnhaus Hünfeld. Unbekannte drangen am Mittwochabend (08.02), gegen 19 Uhr, in der Molzbacher Straße über eine Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Ob etwas aus den Räumlichkeiten gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium ...

mehr