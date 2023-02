Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

1.

Fulda - Ein 71-jähriger Krad-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch, (08.02.) leicht verletzt. Ein 63-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 14.55 Uhr in Fulda die Sturmiusstraße in Richtung Kurfürstenstraße und wollte in diese einfahren. Der Krad-Fahrer befuhr die Kurfürstenstraße in Richtung Bahnhof. Um eine Kollision mit dem BWM zu verhindern, machte er eine Vollbremsung. Hierbei kam er zu Fall. Mit leichten Verletzungen wurde er in das Städtische Klinikum in Fulda gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

2.

Fulda - Bei einem Unfall am Mittwoch, (08.02.) entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.500 Euro. Ein 43-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 17.45 Uhr in Fulda den Gerloser Weg in Fahrtrichtung Herz-Jesu-Krankenhaus. In Höhe der Kreuzung Gerloser Weg / Mackenrodtstraße übersah er die rot zeigende Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 49-jährigen Hyundai-Fahrer, welcher die Mackenrodtstraße in Fahrtrichtung Leipziger Straße befuhr.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- u. Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell