Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährliche Körperverletzung

Fulda (ots)

Haunetal - Am späten Mittwochmittag (08.02.), gegen 13:40 Uhr, kam es in einem Betrieb in der Rhinaer Straße in Wehrda zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt sechs Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trafen vier Männer im Alter von 21 bis 34 Jahren an der Firmenschrift auf einen 33 und einen 43-jährigen Mann. Aus noch unklarer Ursache kam es dabei zu einer Auseinandersetzung zwischen den sechs Männern in deren Verlauf ein 34-jähriger Mann mittels eines Messers schwer - aber nicht lebensbedrohlich - sowie ein 33-jähriger Mann durch körperliche Gewalt leicht verletzt wurden. Die Hintergründe der Streitigkeiten dürften nach aktuellem Kenntnisstand im privaten Bereich liegen.

Einsatzkräfte von Polizei und des Rettungsdienstes waren vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld dauern noch an. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell