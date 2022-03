Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Diebstahl

Jena (ots)

Ein dreister Diebstahl ereignete sich gestern Mittag in Jena. Zwei weibliche Personen klingelten bei einem Bewohner der Binswangerstraße. Mit einem Schild baten Beide um Einlass. Nachdem der 72-Jährige die Tür geöffnet hatte, wurde er durch eine Person in ein Gespräch verwickelt. Diese Unachtsamkeit nutzte die zweite Frau aus und begab sich in die Wohnung. Hier entwendete sie aus der Geldbörse, welche im Wohnzimmer lag, einen dreistelligen Bargeldbetrag. Im Anschluss an die Tat verließen die Frauen die Örtlichkeit, mitsamt ihrer Beute, in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

