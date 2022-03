LPI-J: Achtung - Betrüger

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Unbekannte entwendeten ein angeschlossenes Fahrrad vom Bahnhofsvorplatz in Hermsdorf. Dies teilte am Mittwochabend der Vater des Eigentümers mit. Das Rad war mittels Schloss am Fahrradstellplatz gesichert abgestellt gewesen. Sowohl vom Schloss als auch vom Fahrrad fehlt derzeit jede Spur. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81 1504 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr