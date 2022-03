LPI-J: Radlos in Jena

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Sein beschädigtes Auto fand ein 39-Jähriger am Donnerstagmorgen in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf vor. Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum Mittwochabend bis zum Feststellungszeitpunkt mittels Gewalt von oben auf den Außenspiegel der Fahrerseite eingewirkt, so dass dieser erheblich beschädigt wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81 1504 E-Mail: ...

