Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autoscheibe eingeschlagen - Pkw aufgebrochen - Reifen entwendet

Fulda (ots)

Scheibe von VW eingeschlagen

Hünfeld. Die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz an der K147 - gegenüber des Sportplatzes Roßbach - geparkten roten VW Fox wurde am Donnerstag (09.02.) eingeschlagen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden von wenigen hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Großenlüder. Ein auf dem Parkplatz des Friedhofes im Langenberger Weg abgestellter, weißer Renault Scenic wurde am Donnerstag (09.02.), zwischen 13:15 Uhr und 13:25 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher schlugen zunächst eine Scheibe des Pkw ein und entwendeten anschließend einen grauen Lederrucksack samt noch unbekanntem Inhalt sowie ein Mobiltelefon. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich zur Tatzeit ein Schlüsselanhänger in Form eines Ankers, welcher mit glitzernden Perlen bestückt war, an dem Rucksack. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 400 Euro an dem Renault. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen von Fahrzeug gestohlen

Gemünden (Felda). Unbekannte montierten am Donnerstagvormittag (09.02.) den hinteren linken Fahrzeugreifen eines roten VW Polo ab. Zur Tatzeit stand der Pkw in einem Carport in der Straße "Am Lindenplatz" in Ehringshausen. Es entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell