POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

1. Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld

Freitagabend (10.02.2023), gegen 18.00 Uhr, wurde ein in der Petersberger Straße, in Höhe der Hausnummer 18, geparkter dunkelblauer Renault Clio von einem vorbeifahrenden dunklen SUV beschädigt. Der Fahrer dieses Pkw hielt, stieg kurz aus, um anschließend unberechtigt die Unfallstelle zu verlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

2. Verkehrsunfall mit Personenschaden in Friedewald

Freitagabend (10.02.20223) befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Schwalm-Eder-Kreis gegen 18.50 Uhr mit seinem Kleintransporter VW die B 62 in Richtung Anschlussstelle zur Autobahn 4. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kam der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte in die angrenzende Schutzplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 16.500 Euro.

