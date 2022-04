Polizei Braunschweig

POL-BS: Versuchtes Tötungsdelikt in Diskothek - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

15.04.2022, 06:03 Uhr

Ein Mann erleidet in einer Diskothek Stichverletzungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Freitagmorgen ist es in einer Diskothek am Gieseler in Braunschweig zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Das Opfer erlitt hierbei lebensbedrohliche Stichverletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierzu werden Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, gebeten, sich umgehend telefonisch unter 0531/476-2516 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell