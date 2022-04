Polizei Braunschweig

POL-BS: Pkw überschlägt sich - vier Verletzte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stiddien

11.04.2022, 18:20 Uhr

Ein Pkw überschlägt sich und die fünf Insassen werden verletzt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Am Montagabend hat sich ein Opel auf der Beddinger Straße in Braunschweig überschlagen. Die fünf Insassen wurden dabei verletzt. Einer von ihnen musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Einer der leicht Verletzten konnte vor Ort versorgt und entlassen werden. Die drei anderen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei nahm den Unfallort auf und fertigte Fotos. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1000 EUR.

