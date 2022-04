Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeitungsausträger bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stettinstraße,

08.04.2022, 05.00 Uhr - 05.30 Uhr

Ein Autofahrer fuhr einen Zeitungsausträger an und flüchtete.

Am Freitagmorgen verteilte ein 70-jähriger Braunschweiger Zeitungen in der Stettinstraße. Zwischen 05.00 Uhr und 05.30 Uhr wurde er plötzlich von einem Fahrzeug erfasst und stürzte. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich an der Ecke Stralsundstraße. Der Fahrzeugführer fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern.

Der Braunschweiger ging zunächst nach Hause und ließ sich dann von seiner Frau zur Behandlung ins Krankenhaus fahren. Der 70-Jährige erlitt diverse Verletzungen in Form von Hämatomen, Prellungen und blutenden Wunden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell