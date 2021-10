Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unterschätzte Gefahr Gleisbereich: Person wird mitgerissen - Bundespolizei schreitet ein

Köln (ots)

Am Samstag (2. Oktober) gegen 06:20 Uhr betrat ein 17-jähriger Burscheider den Gleisbereich auf der Hohenzollernbrücke und wurde durch eine S-Bahn erfasst. Wie durch ein Wunder erlitt er nur leichte Verletzungen. Auch eine 26-Jährige, die zwischen Bahn und Bahnsteig kletterte um ihr Handy aufzuheben, blieb unverletzt.

Am Samstagmorgen lief ein Jugendlicher aus Burscheid auf den Gleisen der Hohenzollernbrücke. Der Triebfahrzeugführer des Zuges S11 erkannte den Gleisläufer erst so spät, dass die Zeit zum Einleiten einer Notbremsung fehlte. Der Zug erfasste den alkoholisierten Teenager, Rettungskräfte wurden sofort alarmiert. Die Bundespolizei sicherte den Unfallort durch Absperrmaßnahmen und informierte die Erziehungsberechtigten des 17-Jährigen, welcher durch die Rettungskräfte erstversorgt und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Anschließend leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" ein.

Am selben Tag, nur zwei Stunden später: Einer 26-jährigen Frau fiel das Handy zwischen Zug und Bahnsteigkante. Während ihre Partnerin die Zugtüre offen hielt, kletterte sie in den schmalen Spalt, um ihr Handy zu suchen. Reisende, welche den Vorgang beobachteten, betätigten geistesgegenwärtig die Notbremse, so dass sich der Zug nicht in Bewegung setzen konnte und eine Alarmkette ausgelöst wurde. Der Triebfahrzeugführer unterbrach die Fahrt, ließ eine Gleissperrung über die Leitstelle veranlassen und alarmierte Rettungskräfte. Unverletzt konnte die Kölnerin den Gleisbereich wieder verlassen. Die Bundespolizei belehrte die junge Frau über ihr Fehlverhalten und die ausgelösten Konsequenzen und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

