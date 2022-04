Polizei Braunschweig

POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstiftung

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt

14.12.2021, 02:00 Uhr

Bezug: POL-BS: Pkw brennt komplett aus

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Videos gesichert werden. Diese werden nun auszugsweise, aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichtes Braunschweigs, veröffentlicht. Auf den Bildern ist ein Mann in einer schwarzen Jacke und schwarzen Hose zu erkennen, der tatverdächtig ist, am 14.12.2021, gegen 02:00 Uhr, einen Mercedes in der Lahnstraße in der Weststadt angezündet zu haben.

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizei unter 0531/476-2516 entgegen.

