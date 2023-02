Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw kommt auf der A7 von der Fahrbahn ab - Anhänger stürzt um - Fahrer unverletzt

Bad Hersfeld (ots)

Am frühen Samstagmorgen (11.02.) kam es gegen 02.00 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel zu einem Alleinunfall eines Lkws mit Anhänger. Zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld-West und Homberg/Efze verlor der Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Gliederzug und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab in den angrenzenden Grünstreifen. Der 28-jährige Fahrer aus Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) lenkte sein Zugfahrzeug MAN wieder zurück auf die Fahrbahn, sodass er quer auf den ersten beiden Fahrstreifen zum Stehen kam. Der LKW-Anhänger stürzte jedoch noch im Bereich des Grünstreifens um und blieb stark beschädigt - aber noch am Zugfahrzeug gekoppelt - im Grünstreifen liegen. Durch das Unfallgeschehen wurde der Wechselbrückenanhänger derart beschädigt, dass sich die Ladung (Stückgut/geladene Pakete) im Bereich der Unfallstelle verteilten und durch Mitarbeiter der Spedition in ein zur Unfallstelle nachgeführtes Fahrzeug umgeladen werden mussten. Der Anhänger wird durch ein örtliches Bergungsunternehmen wieder aufgerichtet, während die ersten beiden Fahrstreifen durch die Autobahnmeisterei Hönebach gesperrt wurden. Der Verkehr wird auf dem dritten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Aufgrund der geringen Verkehrsdichte kommt es zu keiner nennenswerten Beeinträchtigung des Verkehrs in Fahrtrichtung Norden. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

POK Schmitt, K. - Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

