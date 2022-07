POL-HS: Leichtkraftrad der Marke Yamaha entwendet

Gangelt (ots) - Am Dienstag, 19. Juli, wurde ein 14-jähriger Junge am Freibad in Gangelt durch einen unbekannten Jugendlichen beleidigt, geschubst und geschlagen. Der 14-Jährige hielt sich in der Freibadanlage auf, als er durch den Täter beleidigt wurde. Kurz darauf stieß dieser den Jungen weg. Als der sich wehrte, schlug der Unbekannte ihn mit der Faust ins Gesicht. Der Täter war zirka 15 bis 16 Jahre alt, etwa 180 ...

