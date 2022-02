Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Waghalsige Flucht von Graffitisprayern - Bundespolizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Zu einer waghalsigen Flucht ließen sich in der Nacht von Freitag auf Samstag (19.Februar) drei Graffitisprayer im Hauptbahnhof Münster verleiten.

Zwei Reinigungskräfte entdeckten die drei Männer um 00:15 Uhr als sie einen Zug in einem Abstellgleis im Hauptbahnhof Münster nach Graffitiart besprühten. Als die Sprayer die Reinigungskräfte bemerkten, flüchteten sie. Während einer der Männer quer über die Gleise in Richtung Bremer Platz lief, sprangen die anderen Beiden vom Bereich der Gleise in den Hamburger Tunnel. Hierbei verletzte sich einer der Beiden offensichtlich am Bein, da er anschließend in Richtung Bremer Platz humpelte. Bei dem Sprung verloren sie zudem eine Tragetasche mit insgesamt -15- Sprühdosen, die von den alarmierten Bundespolizisten sichergestellt wurden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Männern, die alle ca. 20 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und schlank gewesen sein sollen, verlief erfolglos.

In diesem Zusammenhang bittet die ermittelnde Bundespolizei mögliche Zeugen der Flucht, sich unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 zu melden.

