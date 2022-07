Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung und Beleidigung/ Zeugen gesucht

Gangelt (ots)

Am Dienstag, 19. Juli, wurde ein 14-jähriger Junge am Freibad in Gangelt durch einen unbekannten Jugendlichen beleidigt, geschubst und geschlagen. Der 14-Jährige hielt sich in der Freibadanlage auf, als er durch den Täter beleidigt wurde. Kurz darauf stieß dieser den Jungen weg. Als der sich wehrte, schlug der Unbekannte ihn mit der Faust ins Gesicht. Der Täter war zirka 15 bis 16 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, schlank und hatte kurze schwarze Haare sowie einen leichten Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Badehose. Wer war zur besagten Zeit im Freibad und hat das Geschehen beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem können Hinweise auch über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei gegeben werden oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

