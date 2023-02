Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit vermutlicher Trunkenheit

Bad Hersfeld (ots)

Am Sonntag (12.02.) stieß gegen 01.20 Uhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem PKW beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Bad Hersfeld, An der Haune, gegen einen gegenüber abgeparkten PKW eines 46-jährigen Hauneckers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verursacher fuhr zunächst davon, konnte jedoch durch Zeugen verfolgt und angehalten werden. Bei der Unfallaufnahme durch eine Funkstreife der Polizei wurde bei diesem deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, so dass eine Mitnahme zur Polizeistation Bad Hersfeld erfolgte. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein einbehalten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Gefertigt: Markus Bohle, Polizeihauptkommissar, PSt Bad Hersfeld

