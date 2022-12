Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brandgeschehen löst hohen Sachschaden aus

Euskirchen (ots)

Am Mittwochabend (14. Dezember) um 20.30 Uhr kam es in der Veybachstraße in Euskirchen im dortigen Veybach-Center zu einem Brand.

Bei Eintreffen der Beamten war die Feuerwehr bereits dabei, den Brandort zu lokalisieren. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich noch Personen im Gebäude, die sich rechtzeitig ins Freie begeben konnten.

Personenschaden entstand nicht. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Brandstiftung gefertigt.

