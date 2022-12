Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ehepaar überrascht Einbrecher

Mechernich-Harzheim (ots)

Am Dienstagmittag (13. Dezember), um 13.55 Uhr, wurden zwei Einbrecher von einem älteren Ehepaar überrascht. Dem 83-jährigen Mechernicher begegneten in seinem Schlafzimmer zwei Einbrecher, die sich durch das zuvor gekippte Fenster Zugang verschafften. Einer der Einbrecher konnte bei dem Versuch aus dem Fenster zu springen von dem 83-jährigen Eigentümer am Bein festgehalten werden. Dieser riss sich los und flüchtete zusammen mit seinem Komplizen zunächst fußläufig. Der 83-jährige Eigentümer stieg daraufhin in seinen Pkw und beabsichtigte die Einbrecher zu verfolgen. Dabei konnte er beobachten, dass die zwei unbekannten Männer in einen Kleintransporter stiegen. Der Kleintransporter flüchtete.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell