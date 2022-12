Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann fuhr gegen geparkten Pkw

Zülpich-Geich (ots)

Am Montagabend (12. Dezember) kam es um 20.21 Uhr in der Aachener Straße in Zülpich-Geich zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 22-jährige Fahrzeugführer aus Krefeld übersah einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl der Fahrzeugführer, als auch seine 22-jährige Beifahrerin aus Meerbusch, verletzt. Beide Personen kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

