Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter dem Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall verursacht

Birkweiler (ots)

Am 27.10.2022, gegen 12:30 Uhr wollte eine 53-jährige Frau mit ihrem PKW in der Straße Am Hiller auf den Parkplatz eines dort ansässigen Einkaufmarktes auffahren. Als sie mittig auf der Fahrbahn hielt und ein anderer PKW-Fahrer an ihr vorbeifahren wollte, fuhr die 53-jährige plötzlich und unerwartet zurück und prallte dabei gegen den gerade vorbeifahrenden PKW. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von 2500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der 53-jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,65 Promille. Sie wurde im Rahmen der Unfallaufnahme mit zur Dienststelle genommen und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

