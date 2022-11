POL-FR: Grafenhausen: Diebstahl vom Recyclinghof - drei Tatverdächtige in Auto gestoppt

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 20.11.2022, ist in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Unterlauchringen eingebrochen worden. Der oder die Täter drangen über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude ein. Im Gastraum wurden die dort befindlichen Spielautomaten aufgebrochen und die Geldkassetten ...

mehr