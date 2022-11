Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Einbruch in nicht bewohnten Altbau in Grießen

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 19.11.2022, ist ein Einbruch in einen nicht bewohnten Altbau beim Bahnhof in Klettgau-Grießen entdeckt worden. Vermutlich bei Dunkelheit hatten der oder die Täter zunächst mehrfach versucht, die Haustüre gewaltsam zu öffnen. Schließlich gelangten sie über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude, das gerade renoviert wird. Entwendet wurden eine schwarze Werkzeugkiste und ein Akkuschrauber samt Transportbox und Akkus. Neben dem Diebstahlsschaden verursachten die Einbrecher einen beträchtlichen Schaden am Gebäude, der bei mehreren tausend Euro liegen dürfte. Die Tatzeit lag genau zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 09:45 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wutöschingen, Tel. 07746 9285-0, entgegen.

