POL-FR: Lauchringen: Einbruch in Gaststätte - Spielautomaten aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise!

In der Nacht auf Sonntag, 20.11.2022, ist in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Unterlauchringen eingebrochen worden. Der oder die Täter drangen über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude ein. Im Gastraum wurden die dort befindlichen Spielautomaten aufgebrochen und die Geldkassetten entwendet. Zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr wurde Geräusche aus dem Imbiss wahrgenommen, so dass die Täterschaft möglicherweise zu dieser Zeit am Werke war. Wer Verdächtiges beobachtet hat und sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Tiengen zu melden (Kontakt 07741 8316-0).

