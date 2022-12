Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tresor entwendet

Bad Münstereifel-Eicherscheid (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagmittag (10. Dezember) und Montagmorgen (12. Dezember) wurde in einer Filiale in Bad Münstereifel-Eicherscheid ein Tresor entwendet. Ein Mitarbeiter bemerkte am frühen Montagmorgen um 6 Uhr, dass sowohl der Tresor, als auch die Briefkästen der Filiale, entwendet wurden.

Die Täter erbeuteten eine Summe im oberen vierstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen sind aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell