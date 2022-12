Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mobiltelefone erbeutet

Euskirchen (ots)

Am Montagnachmittag (12. Dezember), um 15.13 Uhr, kam es in der Euskirchener Innenstadt zu einem Diebstahl: Zwei Männer betraten die Geschäftsräume eines Telefonanbieters in der Neustraße.

Während eines vermeintlichen Verkaufsgesprächs, riss einer der Männer ein ausgestelltes Smartphone aus der Verankerung. Beide Diebe stürmten aus dem Geschäft.

Die ausgestellten Smartphones sind mit einer Diebstahlsicherung versehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell