Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Einfach davongefahren ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem er zwischen Freitag und Dienstag einen in der Riedstraße geparkten VW Polo touchiert hat. Der Sachschaden am vorderen linken Kotflügel, den er verursacht hat, beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Markdorf

Auto mutwillig beschädigt

Den Lack eines schwarzen Mercedes zerkratzt und dessen Reifen zerstochen hat ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hofäckerstraße. Anwohner waren auf den Vorfall aufmerksam geworden, als gegen 4.30 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug zügig davonfuhr. Weitere Hinweise von Personen, die im Bereich Hepbach-Stadel Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben zu Tat oder Täter machen können, nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Heiligenberg

Vorfahrt missachtet - Unfall

Sachschaden entstand am Dienstag gegen 12.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Altheimer Straße in Hattenweiler. Ein 36 Jahre alter Renault Clio-Fahrer war auf der K 7767 unterwegs und wollte nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Altheim fahren. Mutmaßlich aufgrund eingeschränkter Sicht durch ein Verkehrszeichen übersah er den von links kommenden Toyota einer 78-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Beim folgenden Zusammenstoß entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 3.500 Euro, am Toyota etwa 3.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Alle Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Meersburg

Radfahrer stürzt und verletzt sich - Polizei rät zum Tragen eines Radhelms

Verletzungen hat sich ein 76 Jahre alter E-Bike-Fahrer zugezogen, der er am Dienstag gegen 13.30 Uhr im Allmendweg gestürzt ist. Der Radler war aus Unachtsamkeit zu Fall gekommen. Er zog sich leichte Verletzungen, unter anderem eine Kopfplatzwunde, zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. In diesem Zusammen rät die Polizei nochmals dazu, bei jeder Fahrt mit dem Fahrrad einen Helm zu tragen. Dieser kann Leben retten und vor Kopfverletzungen schützen.

Uhldingen-Mühlhofen

Auffahrunfall auf Bundesstraße

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Überlingen und Meersburg ereignet hat. Eine 19 Jahre alte Fiat-Fahrerin war in Richtung Meersburg unterwegs und prallte oberhalb des Parkplatzes "Wölfle" in das Pkw-Heck einer mit mäßiger Geschwindigkeit fahrenden Vorausfahrenden. Weder die Unfallverursacherin, noch die 71-jährige Toyota-Fahrerin wurden verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell