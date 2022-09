Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Radmuttern gelöst - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen die Radmuttern an insgesamt drei Rädern eines Chryslers, der in einem Hofraum in der Straße "Litschenberg" abgestellt war, gelöst. Der Besitzer des Wagens bemerkte die Tat nach kurzer Fahrt, sodass schwerwiegende Folgen ausblieben. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet weitere Geschädigte sowie Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Polizei hat neue Erkenntnisse - Ergänzung zu unserer Meldung "Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen" vom 13.09.2022

Entgegen unserer ersten Pressemitteilung haben die Ermittlungen der Verkehrspolizei zu dem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem eine 51-jährige Motorradfahrerin am Dienstag gegen 18 Uhr ums Leben kam, ergeben, dass die Frau nicht überholt hat. Die Frau befand sich vor dem Unfall auf der linken der zwei Fahrspuren. Auf der rechten Spur befand sich zu diesem Zeitpunkt kein Fahrzeug. Nach einer langgezogenen Rechtskurve gelangte die 51-Jährige mit ihrem Motorrad immer weiter nach links und streifte zunächst den Mercedes einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 78-Jährigen. Dadurch kam sie mit ihrer Yamaha zu Fall und kollidierte mit dem Opel einer 29-Jährigen, der hinter dem Wagen der Seniorin fuhr. Die 51-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Sowohl die 78-Jährige als auch die 29-Jährige erlitten jeweils einen Schock und mussten medizinisch versorgt werden. Während an der Yamaha und an dem Opel Sachschaden von jeweils etwa 1.000 Euro entstand, wird dieser am Mercedes auf rund 5.000 Euro beziffert. Alle drei Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen aufgeladen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit über 30 Einsatzkräften am Unfallort eingesetzt. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 21 Uhr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Hier unsere Pressemitteilung vom 13.09.2022:

Sigmaringen

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen

Eine 51-jährige Krad-Lenkerin befuhr am Dienstag, 13.09.2022, kurz vor 18:00 Uhr die zweispurige B32 in Richtung Herbertingen und kam beim Überholen ins Schlingern. Die Lenkerin streifte das entgegenkommende Fahrzeug. Sie kam zu Fall und wurde von dem zuvor überholten Fahrzeug überrollt. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Bingen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Mittwoch kurz nach 6 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Ein 55-jähriger VW-Lenker wollte von der Lauchertstraße nach links in die Hauptstraße abbiegen und übersah dabei den BMW einer 23-Jährigen, die, von der L 277 kommend, ihrerseits nach links in die Lauchertstraße abbiegen wollte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.500 Euro.

Bad Saulgau

Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Rund 800 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem VW Touran hinterlassen, der am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Moosheimer Straße abgestellt war. Ersten Erkenntnissen zufolge streifte der Unbekannte den VW beim Ein- oder Ausparken am linken Fahrzeugheck. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unfallverursacher in der Folge seine Fahrt fort. Zeugen des Streifvorgangs oder Personen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell