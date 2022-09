Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B32 zwischen Bad-Saulgau und Herbertingen

Sigmaringen (ots)

Eine 51-jährige Krad-Lenkerin befuhr am Dienstag, 13.09.2022, kurz vor 18:00 Uhr die zweispurige B32 in Richtung Herbertingen und kam beim Überholen ins Schlingern. Die Lenkerin streifte das entgegenkommende Fahrzeug. Sie kam zu Fall und wurde von dem zuvor überholten Fahrzeug überrollt. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell